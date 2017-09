Der JC 71 räumt ab bei den Kreismeisterschaften.

Nicht nur die Damen des JC 71, auch der Nachwuchs ist in Form. Das zeigte er zuletzt bei den Kreiseinzelmeisterschaften der Altersklassen U 10 und U 13. Den Anfang machte die U 10 mit Frieda Steller (-24 kg), Alexander Utczyk (-25 kg), Mario Steinigk Vera (-25 kg) und Henry Bayerköhler (-34 kg). Frieda Steller, Alexander Utczyk und Henry Bayerköhler gewannen sämtliche Kämpfe. Mario Steinigk Vera schied vorzeitig aus dem Turnier aus, konnte aber wertvolle Turniererfahrung sammeln.

In der U 13 waren Jessica Bölling (-33 kg), Emil Steller (-43 kg) und Leonard Siegle (-46 kg) nicht aufzuhalten. So gab es für den JC 71 insgesamt sechs Goldmedaillen bei der Kreiseinzelmeisterschaft. Max Cammarata und Anas Azzizi, ebenfalls bis 46 kg, belegten hinter Leonard Siegle zweite und dritte Plätze. Linus Reiße (- 34 kg) schaffte es auf den zweiten Platz und Lara Körber (-33 kg), Emily McNamara (-36 kg), Julian Lauser (-40 kg) und Aschraf Azzizi (-34 kg) belegten einen guten dritten Platz. Bei den U 13-Mädchen kamen Nina Schurakowki (-36 kg) und Jannik Lange (-34 kg) jeweils auf Platz fünf. Vincent Pietruschka unterlag seinen Gegnern in der Vorrunde und erreichte keine Platzierung.