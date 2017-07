In der Nacht zu Donnerstag prügelten sich in einer S-Bahn insgesamt sechs junge Männer. Bei der Auseinandersetzung gab es zwei Schwerverletzte.

Düsseldorf. Um kurz vor Mitternacht gab es in der Nacht zu Donnerstag einen heftigen Streit in der S-Bahnlinie 8. In Höhe der Völklinger Straße prügelten sechs junge Männer (19 bis 32 Jahre alt) aufeinander ein. Zuvor war es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Zwei Personen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.