Noch anderthalb Jahre ist das aktuelle Gremium im Amt. Zeit, um einiges zu bewegen.

Sie sind jung, sie sind engagiert und sie haben eine Menge Ideen. Ob ein Skatepark für Eller, Pfandringe an Mülleimern für bedürftige Flaschensammler oder Hilfe für junge Menschen in Notsituationen: Der Jugendrat ist auf vielen Gebieten aktiv. Auch für den Rest der Amtszeit haben die 31 gewählten Mitglieder viel vor. Manche Aktionen sollen vertieft werden, andere neu eingeführt. Ein Überblick:

Hilfe-App Erfunden haben sie sie nicht – aber nach Düsseldorf geholt. 2013 hatte der Solinger Jugendrat die Idee für die App „Between the Lines“ – Anfang 2017 wurde sie veröffentlicht. Darin finden Jugendliche in ihrer Stadt Hilfe für alle Lebenslagen. Da kann es um Probleme mit den Eltern gehen, Gewalt oder auch einfach darum, was man machen kann, wenn einem langweilig ist und man nicht weiß, was gerade so los ist. Der Düsseldorfer Jugendrat hat die App mit Hilfe Solingen für die Landeshauptstadt angepasst. Aber damit ist es für sie noch nicht getan. „Wir haben gemerkt, wie wichtig und gut so ein niedrigschwelliges Angebot für viele ist“, sagt Janne Ratschinski. Daher wolle man diese Arbeit noch vertiefen und zum Beispiel auch mehr im Bereich psychische Probleme anbieten.

Kulturclub Was, wenn man gerne mehr ins Theater gehen würde, die Preise einem aber zu hoch sind, man nicht so recht weiß wohin und man sowieso unsicher ist, ob man eine Begleitung findet? Dafür hat der Jugendrat den institutionsübergreifenden Kulturclub „Mit Herzblut“ gegründet. Dort gibt es ein Programm, für das konkrete Vorstellungen in Schauspielhaus, Tanzhaus, Zakk und Co vorgeschlagen werden – speziell ausgehandelte Preise inklusive. Außerdem können sich kulturinteressierte Jugendliche vernetzen und Gleichaltrige finden, die ähnliche Interessen haben. Zusätzlich ist nun noch ein Clubkarte geplant, mit der die Mitglieder beim Vorzeigen Vorteile bekommen – zwei Eintrittskarten für eine oder ein geschenktes Programmheft zum Beispiel.

Sponsorenwandern Auch für wohltätige Zwecke will sich der Jugendrat einsetzen. Dazu veranstalten die Mitglieder vom 22. bis 24. Juni einen Spendenlauf. Für drei Tage geht es in die Eifel. Sponsoren – egal ob Unternehmen oder Privatpersonen – sollen pro Kilometer spenden. Die Einnahmen gehen an Hilfsprojekte in Afrika: „Lebenszeichen Afrika“ aus Düsseldorf, der eine Krankenschwesternschule in Uganda ausbauen möchte, und „Viva con Aqua“, eine Organisation, die sich für die Trinkwasserversorgung in Äthiopien einsetzt. Mögliche Unterstützer finden ein Spendenformular unter: