Düsseldorf. Nur einen Tag nach dem Axt-Angriff am Hauptbahnhof hat es erneut einen Vorfall in Düsseldorf gegeben. Am Freitagmittag ist auf dem Parkplatz an der Kalkumer Schlossallee ein schwerverletzter Mann gefunden worden. „Er hat Schlag- und Schnittverletzungen“, sagte ein Polizeisprecher. Einen Bericht der BILD, wonach der Mann durch eine Machete verletzt wurde, wollte die Polizei nicht bestätigen.

Der Mann wurde ins Krankenhaus transportiert. Lebensgefahr besteht wohl nicht. Die Polizei hofft, den Mann bald vernehmen zu können. Die Hintergründe des Angriffs seien noch "völlig unklar".

Da der oder die Täter offenbar flüchtig ist oder sind, durften die Schüler des Fliedner-Gymnasiums ihre Klassen nicht verlassen. Mittlerweile haben die Schüler die Erlaubnis, die Räume zu verlassen.

Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort und durchkämmt die Umgebung. „Wir reagieren natürlich nach dem Amoklauf besonders sensibel.“ Ein konkreter Zusammenhang zu dem Axt-Angriff am Hauptbahnhof besteht derzeit aber nicht. red

