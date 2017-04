Der Geflohene schwebt in Lebensgefahr, da er Dialysepatient ist und in wenigen Tagen wieder zwingend zur Behandlung muss.

Düsseldorf. Weil er eine Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro nicht bezahlen konnte und dafür vom Gericht zu 120 Tagen Gefängnis verurteilt wurde, ist ein 54-Jähriger am Montag aus dem Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf geflohen. Wie die Justizvollzugsanstalt in Ratingen mitteilt, sei der Mann aus Angst vor einer bevorstehenden Inhaftierung geflohen.

Jetzt schwebe der Mann in Lebensgefahr, da er Dialysepatient ist und in wenigen Tagen wieder zwingend zur Behandlung muss. Mit der Flucht riskiere er sein Leben. Er wurde zu der Geldstrafe wegen gewerbsmäßigen Diebstahls verurteilt.

Am Montagnachmittag sollte er zur Weiterbehandlung in das Justizvollzugskrankenhaus nach Fröndenberg transportiert werden. Als Justizvollzugsbedienstete der JVA Düsseldorf ihn abholen wollten, befand er sich nicht mehr in seinem Krankenzimmer. Die Polizei habe eine Fahndung eingeleitet.