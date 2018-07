Düsseldorf. Auf der Ulmenstraße in Düsseldorf ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 31-jähriger Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei sicherte die Unfallspuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei wartete ein 21 Jahre alter Mann mit seinem VW Polo gegen 21.15 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen vor einer roten Ampel an der Kreuzung Ulmenstraße / An der Piwipp. Als die Ampel auf Grün sprang fuhr der Mann los, wechselte auf den linken Fahrstreifen und übersah offensichtlich den sich von hinten nähernden Motorradfahrer. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der 31 Jahre alte Yamaha-Fahrer verletzte sich schwer und wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.