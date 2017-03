Düsseldorf. Bei zwei Fußgängerunfällen am Donnerstagabend in Holthausen und Friedrichstadt wurden ein 13-Jähriger und eine 18-Jährige so schwer verletzt, dass sie stationär in Krankenhäuser aufgenommen werden mussten.

Bei dem ersten Unfall in Holthausen war nach den Ermittlungen der Polizei eine 25-Jährige mit ihrem Pkw auf der Kamper Straße in Richtung Bonner Straße unterwegs. Hinter der Kreuzung zur Eichenkreuzstraße lief unvermittelt zwischen parkenden Fahrzeugen ein 13-Jähriger auf die Fahrbahn. Der Junge wurde vom Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er stationär behandelt wird.

Bei dem zweiten Geschehen in Friedrichstadt befuhr eine 31-Jährige mit ihrem Pkw den mittleren Fahrstreifen der Corneliusstraße in Richtung Berliner Allee. In Höhe der Kreuzung Corneliusstraße/Fürstenwall überquerte eine 18-Jährige bei rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage die Fußgängerfurt in Richtung Fürstenplatz. Sie wurde vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Anschließend brachte sie ein Rettungswagen zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus.