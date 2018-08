In den Sommerferien wurde vor allem im Süden der Stadt gebaut – auf Sicht müssen bis zu zwei neue Gymnasien und Gesamtschulen her.

Düsseldorf. So viel Geld wie nie zuvor in den Sommerferien hat die Stadt dieses Jahr in Schulbau-Maßnahmen gesteckt. OB Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche sprachen bei einer Rundfahrt zu einigen Baustellen von Investitionen in Höhe von 180 Millionen Euro in 2018 für Neu- und Erweiterungsbauten. Hinzu kommen 30 Millionen für kleinere Instandsetzungsarbeiten aus dem Masterplan Schulen. Hintzsche: „Wir investieren somit mehr als jeden zweiten Euro im Bildungsbereich.“

Und doch machte er erneut deutlich, dass all diese Anstrengungen (alles in allem steckt die Stadt bis 2023 rund eine Milliarde Euro in Schulbauprojekte) nicht genügen, um dem wegen steigender Kinderzahl und der Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) wachsenden Raumbedarf gerecht zu werden. „Wir brauchen auf Sicht je ein bis zwei weitere Gymnasien und Gesamtschulen“, sagt Hintzsche.

Neue Gesamtschule in Kaiserswerth verzögert sich

Und zwar über die in „Grafental“ zwischen Gerresheim und Flingern sowie an der Völklinger Straße („Luisen“) geplanten Gymnasien hinaus. Bis Ende des Jahres sollen die neuen Standorte feststehen. Beim Blick auf den Stadtplan wird klar, dass es größere Lücken weiterhin im Norden, aber auch im Linksrheinsichen (Bereich Heerdt /Lörick) und im Südosten (Lierenfeld, Eller, Vennhausen) gibt. Eine neue Gesamtschule ist weiterhin in Kaiserswerth auf dem Grünzug neben dem Fliedner-Gymnasium vorgesehen. Da dort jedoch auch ein ganz neues Viertel mit sozialer Infrastruktur vorgesehen und zudem mit jeder Menge Einwendungen von Anwohnern zu rechnen ist, dürfte sich der Baustart noch längere Zeit hinziehen.

Aktuell sind 20 Maßnahmen an Schulen im Bau. Die Baustellen-Tour am Dienstag konzentrierte sich auf den tiefen Süden der Stadt. So bekommt die Hauptschule Benrath bis 2021 für mehr als 21 Millionen Euro an der Melanchthonstraße einen kompletten Neubau samt Zweifeld-Sporthalle. Bis dahin ziehen die Schüler in ein leerstehendes Bürogebäude der Stadttochter IDR an der Kappeler Straße.

Weit fortgeschritten sind der Bau einer Dreifach-Turnhalle und eines Erweiterungstraktes (vor allem für naturwissenschaftliche Fachräume) am Gymnasium Koblenzer Straße an der Grenze von Garath zu Urdenbach. Im Frühling 20199 soll alles fertig sein. Wie so oft managt die stätische Immobilientochter IPM das Projekt – sehr zur Zufriedenheit von OB Geisel: „Jetzt geht es oft schneller voran als geplant.“

Kleinere Bau und Sanierunarbeiten laufen in den Sommerferien an folgenden Schulen: Grundschul-Standort Itterstraße (Flure, Treppenhaus, WC, Umkleiden); an der St. Michael-Schule wird das Dach saniert, an der Volker-Rosin-Grundschule Waschbecken und Einbauschränke erneuert; Die Selma-Lagerlöf-Schule bekommt eine Außentreppe als Rettungsweg; Sanitäranlagen und Dach werden an der Carl-Sonnenschein-Grundschule renoviert, an der Realschule Luisenstraße die alte Turnhallendecke; am Lessing-Gymnasium wird der Altbau brandschutztechnisch ertüchtigt, die Berufskollegs „Max Weber“ und „Walter Eucken“ an der Suitbertusstraße bekommen neue Fenster.