Auf dem Weg zur Schule ist ein 17-Jähriger am Mittwochmorgen an der Graf-Recke-Straße unter eine Bahn geraten. Lebensgefahr besteht nach Erkenntnissen der Polizei nicht.

Düsseldorf. Am ersten Schultag nach den Sommerferien ist es in Düsseldorf zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 17-Jähriger ist auf dem Weg zu Schule von einer Bahn erfasst worden. Die Unfall ereignete sich an der Haltestelle Graf-Recke-Straße, die an der Grenze der Stadtteile Mörsenbroich und Grafenberg liegt. Auf der Strecke verkehrt die Linie U72.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei besteht keine Lebensgefahr. Der Jugendliche besucht eine nahegelegene Gesamtschule. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist laut Polizei bisher unklar. jaw