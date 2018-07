Ádám Fischer verrät vor der Aufführung von Mahlers 8. Sinfonie in der Tonhalle Düsseldorf, wieso für ihn diese Musik zur „Wiener Klassik“ gehört. Ein Bekenntnis.

Düsseldorf. Der ungarische Dirigent Ádám Fischer, der „Prinicipal Conductor“ der Düsseldorfer Symphoniker, hat eine ganz eigene Sicht auf Gustav Mahler und die Wiener Klassik. In seinen Konzerten in der Düsseldorfer Tonhalle wird diese Auffassung musikalisch spürbar. Wir sprachen mit ihm im Vorfeld der Aufführung von Mahlers 8. Sinfonie im Rahmen seines Düsseldorfer Mahler-Zyklus.

Herr Fischer, was macht Mahlers 8. Sinfonie, neben der imposanten Besetzung so außergewöhnlich und faszinierend?

Ádám Fischer: Das ist eine schwierige Frage. Ich kann nur von der Herausforderung für uns Musiker sprechen. Das Stück geht in vielerlei Hinsicht in das Guinnessbuch der Rekorde ein. Das kann man nicht nur aus heutiger Sicht beurteilen. Diese Riesen-Besetzung und der jede Dimension sprengende Umfang haben mit der damaligen Zeit zu tun. Er wollte zeigen, was überhaupt mit Instrumenten, mit großen Chören und vielen Sängern gemacht werden kann. Es ist aber eine Falle für uns. Die logistischen Herausforderungen dürfen nicht die künstlerische Herausforderung überdecken. An erster Stelle muss stehen, der Kunst zu helfen, den Ausdruck der Musik präziser zu machen.

Was zeichnet diesen Ausdruck aus?

Fischer: Konkret glaube ich, dass die leisen kammermusikalischen Stellen nicht verloren gehen dürfen. Es ist sicherlich so, dass die Musik sehr üppig instrumentiert ist – es gibt weite Strecken, wo sie ermüdend laut sein kann. Das ist schon eine Herausforderung, es so zu gestalten, dass die Unterschiede präsent sind. Aber auch so, dass diese ängstlichen, sanften Augenblicke bewahrt bleiben. Es ist nicht leicht, dass 350 Menschen so leise singen, dass es mormorando oder verlöschend klingt. Ich möchte aber zeigen, dass 350 Sänger leiser singen können als 50.

Und darüber hinaus, was macht die „Achte“ so besonders?

Fischer: Es ist ein sehr religiöses Werk. Es ist beispielsweise eigenartig, dass die für Mahler typische Ironie und Selbstironie so gut wie fehlt. Sie ist nicht da. Das Werk will religiöse Überzeugung und den Glauben vermitteln und deshalb spielen wir es auch zusammen mit dem Stück von Haydn. Welches für Haydn auch nicht typisch ist. So ist bei „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ die auch für Haydn eigentlich typische Selbstironie nicht vorhanden. Es geht um Glaube und die Überzeugung. Wie das Herz von 500 Menschen gleich schlägt, das möchte ich zeigen. Auch die zarten Augenblicke, wie zum Beispiel der Schlussgesang von Faust „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“. Das muss empfunden und nicht nur gespielt werden.