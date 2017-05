Düsseldorf. Am Mittwochnachmittag ist einer 88-Jährige in Hausflur ihres Wohnhauses in Eller die Halskette gestohlen worden. Ein Mann folgte der Seniorin in ihr Haus an der Krippstraße, der Unbekannte ging im Hausflur zunächst an der Seniorin vorbei, doch kam er ihr wenige Sekunden später schon wieder entgegen. Als die Rentnerin den Mann daraufhin ansprach, riss dieser ihr unvermittelt die goldene Kette vom Hals und flüchtete mit der Beute.

Der Täter wird als circa 35 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er hat längere Haare, die zu einem Zopf gebunden waren. Er trug ein dunkelgraues langärmliges Hemd mit Musterung und eine dunkle Hose.

Hinweise nimmt die Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211-8700 entgegen.