Düsseldorf. Der Wintereinbruch hat am Sonntagmittag in Düsseldorf für viele Verkehrsunfälle gesorgt. Nach Angaben der Polizei gab es zwischen 11:30 Uhr und 14 Uhr 115 Verkehrsunfälle. Davon 65 auf der Autobahn und 50 im Stadtgebiet. Fünf Personen wurden verletzt, drei bei Unfällen auf der Autobahn, zwei in der Stadt. Alle PErsonen sind nur leicht verletzt. Bei den Unfällen handelt es sichüberwiegend um Auffahrunfälle mit Blechschäden. red