Bund, Land und Deutsche Bahn sanieren mit drei Modernisierungsoffensiven 240 Bahnhöfe in NRW zwischen 2004 und 2023 für insgesamt rund eine Milliarde Euro. Es gibt neue Dächer, Sitzmöbel, Kameras, zum Teil werden Bahnsteige für den barrierefreien Einstieg angehoben. In Düsseldorf erfolgten die Arbeiten u.a. an den Stationen Zoo und Wehrhahn.