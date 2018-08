Ein 43-Jähriger wurde vor dem Abflug einer Maschine nach Istanbul festgenommen. Der Mann war bereits von einem Gericht zu neun Monaten Haft verurteilt worden.

Düsseldorf. Die Reise nach Istanbul war für einen 43-jährigen Niederländer am Donnerstag am Flughafen beendet. Wie die Bundespolizei mitteilte, wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Passau per Haftbefehl gesucht. Er war wegen der Einschleusung von Ausländern bereits 2015 zu einer Haftstrafe von neun Monaten verurteilt worden, hatte die Strafe aber bis jetzt nicht angetreten. Der Niederländer wurde ins Gefängnis gebracht.

Abwenden konnte ein 30 Jahre alter Georgier die drohende Haftstrafe. Der Mann war mit einer Maschine aus Athen gelandet. Bei einer Kontrolle der Bundespolizei stellte sich heraus, dass er wegen Fahrens ohne Führerschein per Haftbefehl gesucht wurde. Nachdem er die Geldstrafe von 380 Euro zahlte, wurde der 30-Jährige entlassen. si