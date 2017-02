Wer mit dem Rad die Hüttenstraße überquert und auf die Pionierstraße kommt, wird auf den Radweg in die falsche Richtung gelockt – oder er muss auf die Straße ausweichen, und zwar im gleichen Moment, in dem auch die Autos Grün haben und auf die Straße einbiegen: eine ewige Gefahrenquelle für Radfahrer in Friedrichstadt.