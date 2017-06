Schüler des Marie-Curie-Gymnasiums pflegen Tiere, jetzt auch mit dem Aquazoo. Ein neues Gehege kam dazu.

Düsseldorf. Fauchende Schaben, zirpende Grillen und unter Blättern versteckte Stabheuschrecken gehören am Marie-Curie-Gymnasium zum wöchentlichen Programm. Zumindest für Julia, Hanna, Marit und Timon. Die Schüler aus der 7c kümmern sich seit zwei Jahren um die Tiere in den Terrarien hinter dem Biologieraum, geben ihnen frisches Gemüse und Salat. Jetzt kommt noch ein neu eröffnetes Außengelände für griechische Schildkröten dazu. Die Schule hat mit der Einweihung eine Kooperation mit dem Aquazoo abgeschlossen.

Die Lehrerinnen Daniela Wojtkiewicz und Michaela Seibert haben die Zusammenarbeit mit dem Aquazoo entwickelt. Die Mitarbeiter halfen mit ihrem Wissen bei der Gestaltung des Geheges. Gebaut haben es die Schüler, gemeinsam mit Auszubildenden der Gartenbau-Firma Terra Flor. „Es geht mir darum, dass die Jugendlichen sich intensiv mit den Tieren befassen, sie beobachten, Geschichten darüber schreiben, Kunst-Projekte gestalten“, sagt Wojtkiewicz.

Im Außengehege haben die Schildkröten viel Abwechslung

Das Schildkröten-Gehege sei ein weiterer, wichtiger Bestandteil. Die Tiere sind nun aus einem Terrarium nach draußen gezogen. Die Anlage ist abwechslungsreicher für die Tiere: Dort wachsen verschiedene derzeit bunt blühende Pflanzen, in einer Ecke ist ein kleiner Hügel aus flachen Steinen, in einer anderen ein eingefasster Mini-Teich, im anderen Eck liegt ein ausgehöhltes Stück Holz. Um sich das zu überlegen und aufzubauen, haben die Schüler intensiv ihre Unterrichts-Pausen genutzt, wenn möglich teils auch Unterrichtsstunden. „Es ist schön geworden“, sagt Julia stolz.

Man merkt den engagierten Teenagern ihr Wissen an. Sie können die teils langen Namen der Tiere auswendig, erzählen genau, was sie wann fressen – und wer sich mit wem gar nicht gut verträgt. „Einmal in der Woche kümmern wir uns in der Pause darum, dass es den Insekten und Reptilien gut geht. Wir füttern sie und machen auch sonst alles, was so ansteht“, erklären sie. Im Biosaal hängen Aufgabenlisten an den Schränken, die sie abhaken können, Salat und Gemüse stehen bereit, im Kühlschrank liegt frisches Obst.

Die Tiere selbst lassen die Schüler teils auf ihren Händen krabbeln, ganz ohne Scheu. Echsen und Schildkröten werden gestreichelt, Stabheuschrecken sitzen auf den Armen. Auch einige der Terrarien haben die Jugendlichen schon selbst geplant und später gestaltet, ausführliche Projektarbeiten dazu verfasst.