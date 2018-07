Was uns aus der vergangenen Saison besonders im Gedächtnis geblieben ist und was Schauspiel-Freunde nach der Sommerpause erwartet.

Düsseldorf. Der letzte Vorhang im Central und im Schauspielhaus am Gründgens-Platz ist gefallen. Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen und Leitungsteam treten den wohlverdienten Sommerurlaub an. Sechs Wochen haben sie, um sich von zehn Monaten im Dauerstress zu erholen. Zumindest vom Dauereinsatz. Eine Premiere nach der anderen haben sie herausgebracht auf großen und kleinen Bühnen, Junges Schauspielhaus inklusive. Nicht alle, doch die meisten waren von Erfolg gekrönt, einige davon echte Knüller, die auch in der kommenden Spielzeit weiterlaufen. Das dürfte die Zuschauer beruhigen, die bisher noch keine Karten ergattern konnten - für „Lazarus“, „Caligula“, „1984“, „Tartuffe“ oder „Dreigroschenoper“ und für „Kaufmann von Venedig“. Auch sie können Kraft tanken für den „dritten Streich“, im Klartext: die dritte Saison unter Schulz.

Recht geben den Machern die Gesamt-Auslastung von 85,2 Prozent und Zahl von 226 000 Zuschauern. Sie stellt alles in den Schatten und lässt die Oper (70 Prozent) und das Ballett am Rhein (80 Prozent) weit hinter sich. Anlass auch für eine knappen Rezensenten-Bilanz und einen Ausblick auf das, was Theaterbegeisterte direkt nach der Sommerpause, Mitte September erwartet.

Begonnen hatte die Erfolgsserie mit einem Paukenschlag: Mit Erich Kästners Roman-Adaptation von „Fabian oder die Gang vor die Hunde“. Hauptdarsteller André Kaczmarczyk begeistert in dem Stoff, der den sozialen und politischen Umbruch der beginnenden 1930er Jahre spiegelt. Als Großstadt-Melancholiker Fabian mimt er den schlendernden Beobachter und zynischen Diagnostiker sozialen Elends. Er will das Leben leicht nehmen, swingt lockeren Schritts, auf einer Showbühne, durch die verruchte Metropole Berlin. Auf dem Spielplan: Anfang Oktober. Dann wird auch Brechts „Dreigroschenoper“ wiederaufgenommen und der Kassenschlager Nummer Eins, das David Bowie-Musical „Lazarus“, in einer Serie bis Ende Dezember. Der Star auch hier: Kaczmarczyk, der als Valentine, eine Mischung aus Dämon und Diva, am meisten hervorsticht.