Schalke-Spieler nutzt die Ferien für einen Besuch auf Düsseldorfs bekanntestem Markt.

Düsseldorf. Für den Fußball-Profi Ronaldo Aparecido Rodrigues, kurz Naldo, gibt es aktuell eine Menge guter Gründe, sehr entspannt zu sein. Der 35-Jährige hat mit seinem Klub Schalke 04 gerade eine erfolgreiche Saison hinter sich gebracht und im Winter schon seinen Vertrag bis 2019 verlängert, so dass er nach dem Sommer in der Champions League dabei sein kann. Die Strapazen der Weltmeisterschaft in Russland muss sich Naldo auch nicht antun, so dass bis zum Start des Trainings erst einmal ordentlich viel Freizeit angesagt ist. Die nutzte der Innenverteidiger am Samstag in Düsseldorf. Im dunklen Pullover einer recht noblen Marke war er auf dem Carlsplatz unterwegs und blieb dort gerne für ein Foto stehen.

Nach Düsseldorf wird er schon bald zurückkehren, denn Schalke spielt in der nächsten Saison auch bei der Fortuna, die den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat.