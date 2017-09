Kinder können Eicheln und Kastanien abgeben.

Die Kinder-Sammelaktion für die Tiere im Wildpark steht wieder bevor: Eicheln und Kastanien können am 4. und 11. Oktober (jeweils Mittwoch) von 13 bis 17.30 Uhr am Betriebshof des Wildparks abgegeben werden, der über die Rennbahnstraße zu erreichen ist.

Im Herbst fallen nicht nur die Blätter, sondern auch viele Waldfrüchte von den Bäumen. Sie dienen den Wildschweinen, Mufflons und dem Rot-, Dam- und Rehwild als nährstoffreiche Futterergänzung. Die Eicheln und Kastanien sollten getrennt voneinander und in trockenem Zustand abgegeben werden. Plastiktüten eignen sich nicht zur Zwischenlagerung. Um Schimmel zu vermeiden, sollten Waldfrüchte in Jutetaschen oder offenen Körben gesammelt werden. Kinder, die an den beiden offiziellen Abgabeterminen ihre gesammelten Früchte abgeben, erhalten zudem ein kleines Taschengeld in Höhe von 20 Cent je Kilogramm Eicheln und 10 Cent je Kilogramm Kastanien.

Außerhalb der beiden Annahmetermine am 4. und 11. Oktober können die gesammelten Kastanien und Eicheln in die dafür bereitgestellten Sammelbehälter gefüllt werden. Diese sind an allen Eingängen des Wildparks ab sofort und über den 11. Oktober hinaus aufgestellt.