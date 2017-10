Jetzt ist wieder die Zeit gekommen, um Eicheln und Kastanien für die Tiere des Wildparks zu sammeln. Die Waldfrüchte können von den Sammlern am Mittwoch, 4. Oktober, und am Mittwoch, 11. Oktober, jeweils 13 bis 17.30 Uhr bei den Mitarbeitern am Betriebshof des Wildparks, der über die Rennbahnstraße zu erreichen ist, abgegeben werden. Die Einfahrt liegt zwischen dem Wildpark-Parkplatz und dem Eingang der Rennbahn. Er wird an den Annahmetagen zusätzlich mit Schildern kenntlich gemacht. Plastiktüten eignen sich nicht zur Zwischenlagerung. Kinder erhalten ein Taschengeld in Höhe von 20 Cent je Kilogramm Eicheln und 10 Cent je Kilogramm Kastanien. Außerhalb der beiden Annahmetermine können auch die bereit gestellten Sammelbehälter genutzt werden. Diese wurden an allen Eingängen des Wildparks aufgestellt.