„Kultur erleben, wo gelebt wird“ – so lautet das Motto des Salonfestivals. Aus diesem Anlass spielt das Jessica Gall Trio am 15. Oktober in der Werkstatt von Mercedes-Benz Rhein-Ruhr. Das Debütalbum der Berliner Jazzsängerin und Songschreiberin Jessica Gall war noch geprägt von Coversongs, doch bereits ihre zweite CD enthielt viele Eigenkompositionen. Ihr aktuelles und fünftes Album „Picture Perfect“ ist eine Mischung aus Stille und Tempo. Die ausgeprägten Melodien kreisen thematisch um den Wandel des Lebens: Mit ihrer warmen und ausdrucksvollen Stimme ermutigt Gall mit ihren Texten eher dazu, weniger perfekt daher zu kommen. Ohne Mühe spielt das Trio mit Übergängen von einem ins nächste Genre. Entspannt groovende Songs und flotte Beats wecken die Lust aufs Hören und Tanzen. (Foto: Waldemar Brzezinsky) Das Salonfestival, Konzert mit Jessica Gall Trio am 15. Oktober, Schloßstraße 39, um 17 Uhr. Eintritt 24 Euro. Karten unter www.salonfestival.de erhältlich.