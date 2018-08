In Angermund gibt es eine der 600 bundesweiten Kontrollstellen.

Düsseldorf. Eine vier Meter hohe blaue Säule erstaunt die Autofahrer nun am Rande der B8n in Angermund. Doch sie müssen sich keine Sorgen machen. Hier handelt es sich nicht um einen neuen Geschwindigkeitsblitzer. Vielmehr hat das Unternehmen Toll Collect GmbH vor dem Viehgasser Weg in Fahrtrichtung Düsseldorf eine Kontrollsäule für die Lkw-Maut aufgestellt. Rund 600 der blauen Säulen werden zurzeit bundesweit installiert, in Düsseldorf ist es laut Claudia Steen, Pressesprecherin bei Toll Collect, nur die eine in Angermund.

Mittels der Technik wird die Einhaltung der Mautpflicht für Kraftfahrzeuge ab 7,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht überprüft. Hintergrund: Seit dem 1. Juli 2018 gilt die Lkw-Maut auch auf allen Bundesstraßen. Die Bundesregierung verfolge damit das Ziel, die Finanzierung der Bundesfernstraßen zu verbessern. Deshalb werde, so Toll Collect, die Finanzierung durch die Nutzer vorangetrieben.

Mit der Erweiterung wächst das Mautnetz auf rund 52 000 Kilometer Autobahnen und Bundesstraßen.

An einer solchen Säule wie in Angermund wird allerdings keine Maut erhoben. Es wird dort kontrolliert, ob für das Fahrzeug die streckenbezogene Straßenbenutzungsgebühr bezahlt wurde. Wenn dies der Fall ist, werden die erfassten Daten im Kontrollzentrum, so Steen, wieder gelöscht.

Insgesamt sind bei Toll Collect 1,3 Millionen Fahrzeuge, die in 40 Ländern zugelassen sind, registriert. Mit den Säulen entlang der Autobahnen und nun auch Bundesstraßen sowie mobilen Fahrzeugen werden laut Toll Collect zehn Prozent der mautpflichtigen Lkw kontrolliert. „Die Falsch- oder Nichtzahlerquote liegt dabei bei unter einem Prozent“, sagt Steen. A.V.