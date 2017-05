Antonio Sabatelli dirigiert Bühnenbilder und Dekorationen.

Düsseldorf. „Wo ist Sabatelli?“ hallt ein Ruf wie Donnerhall an der Opernbühnenrampe am Hofgarten. Schon schallt die Antwort zurück: „Auf der Bühne!“ Heiteres Beruferaten: Dem Namen nach könnte es sich um einen italienischen Startenor handeln, dabei ist Antonio Sabatelli eher so eine Art Dirigent - nicht eines Orchesters, sondern der Kulissen der Deutschen Oper am Rhein.

Die Theatergemeinschaft der Deutschen Oper am Rhein hat bekanntlich zwei Spielstätten: Düsseldorf und Duisburg. Und dazwischen? Kommt die Oper in Fahrt. Der Sattelschlepper, ein 38-Tonner steht bereit. Kennzeichen: D-OR. Deutsche Oper am Rhein on the Road again. Aktuell für den „Fliegenden Holländer“. Der kommt in Düsseldorf gerade von Bord, aus mehreren Containern.

Da steht fast im Grün des Hofgartens ein schwarzgoldener Tresor. Gleich folgen um einen Schiffsmast gewickelten zerfledderten roten Segel. Als nächstes Teil folgt ein Riesen-Spinnrad für die Wagner-Oper. Es wankt wie auf hoher See. Doch die Mannschaft, ein kräftiges Dutzend, hat alles im Griff. Ein eingespieltes Team, von denen nicht wenige schon seit zwanzig Jahren „die Oper fahren“.

Mit Toni, wie ihn alle vor, hinter und auf der Bühne nennen, und seinem Team kann die Oper echt einpacken. Virtuos dirigiert er die Transporte zwischen Düsseldorf und Duisburg, nicht nur bei Gastspielreisen, auch über die Grenzen nach Belgien, Italien, in die Schweiz. Das ist jedes Mal eine Inszenierung für sich, ein gigantischer logistischer Aufwand. Gibt es besondere Ablaufpläne, sind alle Einzelteile nummeriert? Toni schüttelt den Kopf. In dem ist alles drin: „Mein Computer.“ Seine Festplatte: vom Schräubchen bis zum Riesenrumpf des Holländer-Schiffes.

Auf dem Weg nach Holland sind zwei Reifen geplatzt

Manche Oper passt in zwei oder drei Container, „Aida“ braucht acht. Für die Kostüme gibt es einen Extra-Transporter. Die großen Orginalteile werden, wenn sie nicht gebraucht werden, in nummerierten Containern zwischengelagert in Duisburg-Wanheimer Ort. Die Nummern hat Sabatelli auch im Kopf.

Also alles Routine von A nach B, von Düsseldorf nach Duisburg oder nach Den Haag? Nicht immer. Auf der Fahrt nach Holland sind im April plötzlich zwei Reifen gleichzeitig geplatzt. Sabatelli: „Ein Riesenknall!“ Und dann? Reifenwechsel mitten auf der Autobahn ging nicht, zu gefährlich. Also mit Hilfe von Polizei und Spezialfirma ganz langsam runterfahren, um den Ersatzreifen zu montieren. Einen zweiten gab es nicht, da musste ein Zwillingsreifen eben mal ganz langsam die Last alleine tragen. Mit drei Stunden Verspätung waren die Düsseldorfer dann noch rechtzeitig zum Bühnenaufbau am Ziel.