Der Kaufvertrag zwischen Ryanair und Laudamotion.com hat zur Folge, dass auch aus Düsseldorf neue Strecken buchbar sind. Seit gestern ist das über die Internetseite möglich. Folgende klassische Urlaubsziele werden angeflogen: Korfu, Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Heraklion, Kreta, Ibiza, Kos, Lanzarote, Málaga, Palma de Mallorca, Rhodos und Teneriffa. Ein kurzer Testbesuch auf der Seite unserer Redaktion ergab gestern Schnäppchen-Preise etwa für Kreta. Die Flüge starten ab 1. Mai.

Ryanair wird noch präsenter in Düsseldorf

Kommentar von Niki Lauda, Vorstandsvorsitzender von Laudamotion: „Wir sind sehr erfreut, Zugang zur weltweit meistbesuchten Airline-Website Ryanair.com zu haben, die nunmehr als Plattform für Laudamotion-Routen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz dient.“ Zum Teil werden die Verbindungen allerdings auch von Ryanair geflogen.

Ryanair hat zunächst eine 24,9-prozentige Minderheit an Laudamotion erworben, strebt aber die Mehrheit an. Mit ihrem österreichischen Partner aus dem Nachlass der insolventen Air Berlin Group gewinnen die Iren starke Positionen an den Flughäfen Zürich, Düsseldorf und Berlin. ale/dpa