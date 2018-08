Neue Stadtführung an Sonntagen konzentriert sich auf die klassische Moderne in Innen- und Altstadt. Und gewährt interessante Einblicke hinter die Fassaden.

Düsseldorf. Düsseldorf will seine architektonischen Qualitäten besser ins Licht setzen. Bei Einheimischen und Gästen. Die Stadt sei in dieser Hinsicht ein „echtes Open-Air-Museum“, findet Ole Friedrich, Geschäftsführer der städtischen Tourismus-Gesellschaft. Und deshalb gibt es ab diesem Sonntag eine neue Themen-Stadtführung, die den etwas angeberischen Titel: „Von der Moderne in die Zukunft – Architektur-Ikonen in Düsseldorf trägt“ trägt.

Interessant und überraschend freilich ist die Führung allemal, wie der Vorab-Rundgang mit Stadtführerin Christina Kallieris am Donnerstag zeigte. Das fängt bei der Auswahl der Bauwerke an: Der Hafen, an den sicher die meisten beim Label „moderne Architektur“ wegen der Gehry-Bauten, dem Colorium oder Renzo Pianos „Float“ denken, bleibt außen vor: „Es gibt eigene Führungen im Hafen, wir konzentrieren uns bewusst auf Innen- und Altstadt“, sagt Kallieris.

Zur Ehrenrettung von Libeskinds Kö-Bogen und dem Opernhaus

Vor allem aber gehe es darum, „die Moderne in früheren Zeiten zu entdecken“, sagt die Kunsthistorikerin, „eine Andreaskirche in der Altstadt zum Beispiel war im 17. Jahrhundert sehr modern“. Und welche Gebäude sind nun Teil der Führung? Los geht es mit dem „Neuen Stahlhof“ an der Breite Straße, dem Elf-Geschosser im expressionistischen Stil der 20er-Jahre von Paul Bonatz, der in Kontrast zum Alten Stahlhof (heute: Verwaltungsgericht) gesetzt wird; auf der Achse schließt sich mit dem Wilhelm-Marx-Haus Deutschlands erstes Bürohochhaus an. Es folgen der Libeskind-Bau im Kö-Bogen, Dreischeiben- und Schauspielhaus. Dann geht es in den Hofgarten zum Opernhaus und weiter auf den Grabbeplatz mit der Kunstsammlung (K20) und dem Kunstmuseum gegenüber, zur Andreaskirche, zur Kunstakademie und schließlich über die Tonhalle in den Ehrenhof.

Nun sind das für – zumindest halbwegs interessierte – Düsseldorfer alles bekannte Bauten, insofern versucht die neue Führung Einblicke hinter die Fassaden zu gewähren. Etwa mit Geschichten, wie der zum „Düsseldorfer Architektenstreit“, bei dem Friedrich Tamms, der in Düsseldorf nach dem Krieg Verkehrsachsen wie die Berliner Allee oder die drei neuen Rheinbrücken plante, im Mittelpunkt stand. Neben der „autogerechten Stadt“ ging es da vor allem um Tamms’ Personalpolitik. Der Architektenring mit Antifaschisten wie Bernhard Pfau (Schauspielhaus) oder Josef Lehmbrock warf dem städtischen Amtsleiter Tamms vor, Architekten bei Ämtern und/oder Aufträgen zu protegieren, mit denen er schon in NS-Zeiten bei Albert Speer eng zusammengearbeitet hatte – darunter Helmut Hentrich oder Rudolf Wolters. „Wieso gewinnt eigentlich immer Hentrich, wenn Tamms in der Jury sitzt?“, soll Pfau in einem Brief entnervt gefragt haben. Apropos Tamms: Natürlich kann Christina Kallieris bei ihrer Führung – wenn es um Schauspiel- und Dreischeibenhaus geht – den abgerissenen Tausendfüßler nicht ignorieren. Und das tut sie auch nicht.