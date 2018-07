Einige Fahrgäste sind schon auf den Geschmack gekommen, aber noch hat die Oldiebahn (Foto: Rheinbahn) einige Plätze frei – für die „schärfste“ Stadtrundfahrt, die die Rheinbahn im Programm hat: Die Senffahrt, eine Kooperation mit der Düsseldorfer Firma Löwensenf. Der nostalgische Drei-Wagen-Zug aus den 1950er Jahren startet heute um 15 Uhr. Die zweieinhalbstündige Tour ist eine Entdeckungsreise rund um den „Mostert“-Topf.

Die Gäste genießen an Bord der Bahn eine Senfprobe mit den Erläuterungen eines Experten; sie probieren den „Monatssenf“ und andere Produkte des Herstellers. Dazu gibt es Kaltgetränke sowie Brot, Käse und Fleischwurst. Zum Abschluss steht eine Führung im Senfladen in der Altstadt auf dem Programm, wo die Fahrgäste auch eine Senfmühle in Betrieb erleben. Heute um 15 Uhr vom Düsseldorfer Hbf, Bahnsteig 8 (Haltestelle der Linie 709 in Richtung Neuss). Karten gibt es in allen Kunden-Centern der Rheinbahn, oder vor der Abfahrt direkt in der Bahn. Im Fahrpreis von 18 Euro für Erwachsene (Kinder 8 Euro) sind Senfprobe, Getränk, die Führung durch den Senfladen und ein kleines Präsent inbegriffen.