Rückblick Es gibt so vieles, über das man sich ärgern kann. Warum nicht mal bei 2017 bedanken?

redaktion.duesseldorf@wz.de

Irgendwie ist das Leben ja nichts weiter als eine Verkettung von Missverständnissen. Der Mensch versteht zu oft falsch und schraubt seine Erwartungen deshalb in Höhen, die eigentlich eine Sauerstoffdruckbetankung nötig machen. Dabei hat doch erst kürzlich jemand festgestellt, dass Glück exakt der Zustand ist, in dem das Hirn die Klappe hält, in dem man also nicht scheitert an zu hohen Ansprüchen und der Enttäuschung, wenn nichts und niemand diesen Ansprüchen gerecht wird. Mit Demut wäre das nicht passiert. „Erwarten Sie einfach nicht so viel“ könnte auf einem entsprechenden Werbeplakat stehen.

So etwas fällt mir ein, wenn ich dieser Tage durch Düsseldorf streife und vergeblich den Ort suche, an dem die Nähe die Freiheit trifft, wie es im neuen Slogan versprochen wird. Ich frage mich dann vor allem, was das Jahr gebracht hat, mir und der Stadt.

Für mich ist die Frage rasch beantwortet. Ich bin wieder ein Jahr älter geworden und habe zwei Malaisen dazu gewonnen. Ich bin jetzt auf besondere Weise knackig. Mal knackt es hier, mal knackt es dort. Danke, lieber Körper. Aber das ist nunmal so, wenn man in die Jahre kommt. Nicht weiter schlimm. Ich beherrsche inzwischen die Kunst, Dinge schönzureden, die nicht zu ändern sind. Danke dafür, liebes Jahr 2017.

Ich kenne jetzt zum Beispiel einen wunderbaren Ort, an dem ich Entspannung trainiere. Ich buche ein Flugticket und stelle mich vor den Sicherheitsschleusen am Flughafen an. Natürlich in den Stoßzeiten. Dort wird mir jede Menge Zeit geschenkt. Ich muss nur ab und an sehr langsam und achtsam meinen Körper vorwärtsbewegen und mich ansonsten in Geduld üben. Das macht einen irren Spaß und taugt nur bei jenen Menschen zum Verdruss, die ihr Leben takten wie ein Metronom auf Speed. Der Flughafen hat in diesem Jahr gelernt, dass er keinen Einfluss auf die Leistungen des Personals an den Kontrollstellen hat und nicht eingreifen kann, wenn dort zu wenige Menschen arbeiten. Der Flughafen ist also klüger geworden. Im Namen des Flughafen sage ich: Danke, liebes Sicherheitsunternehmen.

Einen ähnlichen Effekt kann man übrigens auch mit dem Auto erzielen. Man muss nur mal von Bilk über die Friedrichstraße in die Stadt streben und dort den schönen neuen Radweg bewundern. Der beeindruckt, aber noch mehr beeindruckt die Verkehrsführung, die für Autos mal eine Spur aufweist, dann wieder zwei, dann wieder eine. Das hat zur Folge, dass sich zu fast allen Zeiten feine Staus bilden, in der die Wagenlenker immer wieder zur Besinnung kommen und Zeit haben, darüber nachzudenken, warum es viel flüssiger voran ging, als noch eine Straßenbahn Platz hatte. So etwas übt den Langmut. So etwas hilft, den Geist zu entschlacken und das Hirn zum Schweigen zu bringen. Man ahnt dann sehr rasch, warum Schnecken immer so glücklich wirken. Danke, liebe Verkehrsplaner.