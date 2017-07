Düsseldorf-Flingern. Am Sonntagnachmittag fiel einem 27-jährigen Besucher eines Theaters an der Erkrather Straße in Flingern der Verlust seines Rucksacks auf. Ein Begleiter, der bei der Suche nach dem Rucksack half, erkannte einige Meter entfernt auf der Straße einen Unbekannten, der genau diesen Rucksack mit sich führte, teilte die Polizei mit.

Er hielt den Mann fest und alarmierte die Polizisten, die gerade in der Nähe einen Verkehrsunfall aufnahmen. Nach Angaben der Polizei fiel den Beamten bei der Kontrolle derTasche auf, dass die Wertgegenstände, die sich ursprünglich im Innern befanden, verschwunden waren. Kurz darauf erschien ein weiterer Zeuge, der angab einen herrenlosen Rucksack gefunden zu haben. In diesem waren, anscheinend durch den Täter deponiert, die fehlenden Gegenstände des 27-Jährigen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28 Jahre alten Araber, der bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist. Er wird am Montag durch Ermittler vernommen und soll dann möglichst dem Haftrichter vorgeführt werden. red