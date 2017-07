Düsseldorf. Im Prozess um systematischen Raub und Betrug an Kunden der Bordelle an der Rethelstraße ist ein Urteil gefallen: Thomas M., Partner des bundesweit bekannten Düsseldorfer Rotlicht-Königs Bert Wollersheim, muss für lange Zeit in Haft. Das Gericht verurteilte ihn am Freitagmorgen zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und einem Monat wegen gefährlicher Körperverletzung und bandenmäßig betriebenen, gewerbsmäßigen Betrugs.

In den Bordellen an der Rethelstraße waren Freier über längere Zeiträume hinweg systematisch mit Drogen und Alkohol k.o. gesetzt und danach ausgeraubt worden.

Unser Archivbild zeigt Polizisten 2012 vor einem vor einem Bordell des Rotlicht-Königs Bert Wollersheim. Der Razzia in mehreren Etablissements seien monatelange Ermittlungen im Bereich des organisierten Verbrechens vorangegangen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Es gehe um Erpressung, Drogenkriminalität und Betrug.

Das Urteil begründeten die Richter damit, dass Thomas M. als "Inhaber der Organisationshoheit" in den Häusern für die Täter und deren Taten verantwortlich sei. Ein Mitangeklagter wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. si

Mehr Infos folgen.