Tobias Witte und Tim Praviza haben Musiker dazu gebracht, dem Rassismus die Karte zu zeigen. Am Freitag wird die Aktion vorgestellt.

Düsseldorf. Die Düsseldorfer Tobias Witte und Tim Praviza haben ihre Leidenschaft für die Fotografie und den Rock’n’Roll mit sozialem Engagement verknüpft - und Musiker aus der Stadt dabei abgelichtet, wie sie dem Rassismus die „Roten Karte“ zeigen. Die ersten Bilder des Projektes, das noch weiter ausgebaut werden soll, präsentieren sie jetzt. Tobias Witte erklärt beim Interview, wie alles begann.

Tobias Witte, am Freitag präsentieren Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen Tim Praviza ihre Fotoaktion „Zeigt Rassismus die Rote Karte“. Was steckt dahinter?

Tobias Witte: Die Idee kam uns Ende 2015. Ich wollte damals im Rahmen meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Konzertfotograf gerne noch ein anderes, ein eigenes Projekt beginnen. Eines, an dem mein Herzblut hängt. Und da lag dieses Thema nahe, denn die so genannte Flüchtlingskrise war in aller Munde. Überall hieß es: „Wir werden überflutet“. Und ich wollte ein Zeichen gegen diese Hysterie setzen. Wo die einen anfingen, gegen Flüchtlinge zu wettern, wollte ich den anderen Weg gehen. Schnell war die Flüchtlingsinitiative „Stay!“ mit an Bord, deren Mitarbeiter Flüchtlingen im Alltag helfen und an die sämtliche Erlöse aus unserer Aktion gehen. Tim war sofort Feuer und Flamme. Also setzten wir uns zusammen, sprachen alles durch, legten los . . .

. . . und trommelten Rockmusiker zusammen.

Witte: Genau.

Agentur

Poster

Für Stay Der Düsseldorfer Tobias Witte (32) ist Webentwickler in einer Werbeagentur, nebenberuflich jedoch seit Jahren als Konzertfotograf tätig. Tim Praviza (29) hegt neben seiner Tätigkeit in der Autoindustrie die gleiche Leidenschaft fürs Fotografieren. Im Rahmen ihrer Aktion „Zeigt Rassismus die Rote Karte“ ließen die beiden 1000 Poster mit den Bildern der bislang teilnehmenden Musiker drucken. Sie sind zum Preis von je fünf Euro erhältlich im „Pitcher“ (Oberbilker Allee 29), in der „Brause“ (Bilker Allee 233), im „Bilker Häzz“ (Bilker Allee 208), im „Rainking-Record-Store“ (Düsselthaler Straße 2), „The Tube“ (Kurze Straße 9) sowie über die Internetseiten der Künstler. Alle Einnahmen aus dem Verkauf kommen der Flüchtlingsorganisation „Stay! Düsseldorfer Flüchtlingsinitiative e.V.“ zugute. Am freitag, 11. August, wird die „Rote Karte“-Aktion ab 17.30 Uhr mit einem Live-Shooting im „Pitcher“ erstmals öffentlich vorgestellt. Gegen eine Spende von mindestens einem Euro kann sich jeder, der will, wie die Musiker zuvor mit Roter Karte auf einem Foto verewigen lassen. Die Bilder werden am Wochenende entwickelt und den jeweiligen Teilnehmern danach zur Verfügung gestellt. Alle Informationen gibt es im Internet bei Facebook (Stichwort: „Zeigt Rassismus die Rote Karte“).

Warum ausgerechnet Musiker?

Witte: Das passte einfach. Erstens weil Tim und ich uns 2015 bei einem Konzert, genauer gesagt dem Flingern-Open-Air – welches am 1. und 2. September 2017 erneut stattfindet – kennen und schätzen gelernt hatten. Und weil ich zweitens ja ohnehin viel in dieser Richtung tätig bin und zahlreiche Musiker kenne. Wir entschieden uns dann dafür, anfangs erst einmal Bands und Künstler aus Düsseldorf anzusprechen, da wir selbst auch beide Düsseldorfer Jungs sind.

Gab es irgendwelche Voraussetzungen, die diese erfüllen mussten?

Witte: Nein. Die Bands mussten nur zum Shooting in ein von uns angemietetes Studio in Ratingen kommen und sich dazu bereit erklären, später jeweils mindestens zehn Plakate der Aktion zum Stückpreis von fünf Euro abzunehmen, um diese dann über die eigene Internetseite oder bei Konzerten zu verkaufen.