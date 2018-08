Roncalli-Show für Leukämie-StiftungEin paar Meister im Open-Air-Kino

Zirkuslegende Bernhard Paul und Gabriele Kröner vom Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung laden am Donnerstag, 11. Oktober, zu einer besonderen Charity-Show zugunsten der Stiftung in Roncalli’s Apollo Varieté ein. Neben den Artisten der aktuellen Bühnenshow „Burlesque“, die am 16. August Premiere feiert, werden an dem Abend einzigartige Artisten und Stiftungsbotschafter für besondere Momente sorgen. Der Vorverkauf für diesen Abend ist jetzt gestartet. Bernhard Paul: „Es ist mir und meinem Team eine Herzensangelegenheit mit einem Charity-Abend den wichtigen Kampf von José Carreras und seiner Stiftung gegen Leukämie zu unterstützen. Denn: Niemand ist gegen diese schreckliche Krankheit gefeit.“ Tickets und weitere Infos der Hotline 0211 828 90 90 und im Netz unter

Das Alltours-Kino zeigt am Montag, 13. August, in der Joker-Night die Reise von Fortuna Düsseldorf zurück in die Erste Bundesliga. Dabei sind zwei der Aufstiegshelden am Filmabend nicht nur in „Aufstieg 2018 ... und plötzlich Meister“ auf der Leinwand zu sehen. Fortunas Kapitän Oliver Fink und Innenverteidiger Robin Bormuth sind im Kino zu Gast und sprechen im Vorfeld der Ausstrahlung mit Moderator André Scheidt über den Film, die vergangene Saison und die aktuelle Vorbereitung auf die Bundesliga. Im Film kommen Meistertrainer Friedhelm Funkel, die Fortuna-Urgesteine Axel Bellinghausen und Oliver Fink, der Schütze des Aufstiegstores Rouwen Hennings und viele andere zu Wort. Gezeigt werden alle Tore der Saison. Ab 19 Uhr beginnen Einlass und Bewirtung im Open Air Kino. Der Film startet um ab 21.25 Uhr.