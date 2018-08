Der 11. Oktober ist José Carreras und seiner Stiftung gewidmet.

Düsseldorf. Zirkuslegende Bernhard Paul und Gabriele Kröner vom Vorstand der José Carreras Leukämie-Stiftung laden am Donnerstag, 11. Oktober, zu einer besonderen Charity-Show zugunsten der Stiftung in Roncalli’s Apollo Varieté ein. Neben den Artisten der aktuellen Bühnenshow „Burlesque“, die am 16. August Premiere feiert, werden an dem Abend einzigartige Artisten und Stiftungsbotschafter für besondere Momente sorgen.

Der Vorverkauf für diesen Abend ist jetzt gestartet. Bernhard Paul: „Es ist mir und meinem Team eine Herzensangelegenheit mit einem Charity-Abend den wichtigen Kampf von José Carreras und seiner Stiftung gegen Leukämie zu unterstützen. Denn: Niemand ist gegen diese schreckliche Krankheit gefeit.“ Tickets und weitere Infos der Hotline 0211 828 90 90 und im Netz.