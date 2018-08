Frau stürzte wegen ungesichertem Kabelschacht.

Eine 55 Jahre alte geistig behinderte Rollstuhlfahrerin bleibt an einer Kante hängen, stürzt, bricht sich beide Beine. Seitdem wagt sie sich nicht mehr aus ihrer Wohnung. Am Mittwoch nun klagte ihre Mutter als Vormund vor Gericht gegen die Stadt. Vorwurf: Die Kommune habe die Kante für einen Kabelschacht nicht gesichert. Deshalb will man 5000 Euro Schmerzensgeld.

Seit ihrer Geburt ist die 55-Jährige, das fünfte Kind von Gertrud D., geistig und körperlich behindert. Ihre Mutter pflegt sie und betont, wie fröhlich und lebensfroh ihre Tochter immer gewesen sei. Ob Einkaufen oder Ausflüge, ihre Tochter sei immer mit dabei gewesen. „Sie kann auch schwimmen, hat dabei riesigen Spaß – und Fahrradfahren. Wenn es Familienfeiern gab, war sie immer an vorderster Front. Ich bin mit ihr um die halbe Welt gereist.“ Doch seit dem Unfall sei das nun alles vorbei. „Sie lässt sich nicht mehr anziehen, will nicht mehr nach draußen. Auch nicht auf den Balkon.“ Sie liege nur noch herum.

Vor dem Unfall habe Bea noch ein paar Schritte laufen können, jetzt muss die Mutter sogar Hilfe holen und diese auch bezahlen, wenn sie selbst mal einkaufen will: „Ich komm’ selbst kaum noch raus.“

Die Stadt bestreit jegliche Verantwortung am Unfall. Das sei Sache der Telekom. Trotzdem sah sich die Stadt dann doch in der Pflicht und baute eine Warnbarke auf. Außerdem wurde der Kabelschacht erneuert. Aber zahlen will man trotzdem nicht. Nach fast eineinhalb Jahren geht Gertrud D. nun ein wenig die Puste aus. „Es ist ganz schön anstrengend. Aber ein Heim kommt nicht in Frage.“ Der Prozess geht weiter. BK