Düsseldorf. Ein Rollstuhlfahrer soll Kokain in den Batterien seines elektrischen Gefährts geschmuggelt haben. Am Düsseldorfer Flughafen war der 57-Jährige, von der Karibik-Insel Curacao kommend, mit 8,3 Kilogramm Kokain in den Batterien erwischt worden. Nun wirft ihm die Staatsanwaltschaft Drogenschmuggel und Beihilfe zum Drogenhandel vor.

In einer früheren Aussage hatte der Angeklagte behauptet, er habe den Rollstuhl auf Curacao wegen eines Kupplungsdefekts in Reparatur gegeben. Das Kokain müsse ihm dabei ohne sein Wissen in die Batterien eingebaut worden sein. Der Prozess gegen den Mann soll an diesem Donnerstag vor dem Düsseldorfer Landgericht beginnen. dpa