Düsseldorf. Ein 58-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Kreuzung Münsterstraße/Eulerstraße am Dienstagabend schwer verletzt worden. Nach eigenen Angaben überfuhr der Mann mit seinem Roller in Richtung Mörsenbroicher Ei die Rote Ampel. Das berichtet die Polizei am Mittwoch.

Auf der Kreuzung prallte der Rollerfahrer mit dem Audi einer wartenden 21-Jährigen zusammen. Der 58-Jährige wurde zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. red