In der 13. Etage des Hochhauses an der Berliner Allee ist am frühen Sonntagabend Wasser ausgetreten.

Düsseldorf. Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagabend zu einem Einsatz an der Berliner Allee ausgerückt – konnte dort aber nicht helfen. Nach Angaben eines Sprechers hatte es in der 13. Etage des Sparkassen-Hochhauses einen Rohrbruch gegeben. Deshalb war Wasser in die darunter liegenden Etagen gelaufen.

Die Menge sei nicht so groß gewesen, dass die Pumpen der Feuerwehr hätten helfen können, sagte der Sprecher. Die Gebäudetechnik habe die Wasserzufuhr abgeriegelt, eine Fachfirma kümmere sich ums Wasser.