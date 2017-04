Düsseldorf. Robert Chemonges aus Uganda hat den 15. Marathon in Düsseldorf gewonnen. Der erst 19 Jahre alte Afrikaner setzte sich am Sonntag über die 42,195 Kilometer lange Strecke in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt in 2:10:30 Stunden souverän gegen den Norweger Weldu Negash Gebretsadik (2:11:13) und Vize-Europameister Yared Shegumo aus Polen (2:12:30) durch. Beste Deutsche waren auf Platz fünf und sechs Marcin Blazinski (LG Farbtex Nordschwarzwald) in 2:17:06 Stunden und der Düsseldorfer Julian Flügel (2:19:21).

Bei den Frauen siegte die Portugiesin Doroteia Alves Peixoto in 2:31:56 Stunden vor Sara Ramadhani Makera (Tansania/2:33:05) und Carmen Martinez Aguilar (Paraguay/2:35:14). Schnellste Deutsche war Tinka Uphoff, die nach 2:55:43 Stunden als Siebte das Ziel erreichte. Insgesamt waren rund 4000 Läuferinnen und Läufer am Start. dpa