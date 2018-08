Der Computer war vor dem Auftritt bei einer Hochzeit plötzlich verschwunden. Freitagmittag tauchte er wieder auf.

Düsseldorf. Riesenschreck für den Düsseldorfer DJ Theo Fitsos. Als er am Freitagmorgen sein Laptop suchte, war es spurlos verschwunden. "Ich dachte, ich hätte es im Wagen liegen lassen und es wäre gestohlen worden", erzählt Fitsos, "da ist alle Musik für die Hochzeit am Freitagabend in Köln drauf."

Am Donnerstag war Fitsos nach Köln-Pulheim gefahren, um die Anlage für die Hochzeit zu testen. Danach stellte er seinen schwarzen Volvo an der Citadellstraße in der Altstadt ab: "Ich habe den Hund rausgenommen und noicht nach dem Laptop gesehen. Den Wagen schließe ich nie ab. Der ist so alt, den klaut keiner."

Am Freitagmorgen fand Theo das schwarze Laptop der Marke Acer nicht mehr, auf dem der DJ sein ganzes Programm hat: "Von A wie Abba bis zu Z wie Zappa, auch griechische und orientalische Musik, einfach alles." Der Computer selbst sei nicht besonders teuer, aber die Musik und das spezielle DJ-Programm sind wertvoll. Doch mittags kam der erlösende Anruf: Der Computer war nicht gestohlen. Der DJ hatte ihn in Pulheim einfach vergessen. si