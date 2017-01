Kraftwerk spielt am 1. Juli in Düsseldorf. Archiv

Düsseldorf. Montag um Punkt 11 Uhr begann der Vorverkauf für das Kraftwerk-Konzert zur Tour de France am 1. Juli im Ehrenhof. Das Interesse war von der ersten Minute an riesig. Wer im Internet für 50 Euro Tickets unter kraftwerk.tickets.de kaufen wollte, musste sich in einer langen Warteschleife gedulden. Bis zum Abend war das Konzert aber noch nicht ausverkauft. Wie viele Karten insgesamt zur Verfügung stehen, wollte der Veranstalter nicht mitteilen. Die legendäre Düsseldorfer Band wird auf Wunsch von Tour-de-France-Direktor Christian Prudhomme ein zweistündiges Open-Air-Konzert spielen. Auf der Setliste steht das gesamte Album „Tour de France“. Von der ursprünglichen Kraftwerk-Besetzung ist nur noch Ralf Hütter mit dabei. si