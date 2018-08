Der Tunnel in der Düsseldorfer Innenstadt war wegen eines technischen Defekts am Freitagnachmittag gesperrt. Es kam zu Staus.

Düsseldorf. Der Rheinufertunnel in Düsseldorf war am DFreitagnachmittag gesperrt. Die Stadt meldete am Freitagnachmittag um kurz nach 16 Uhr, dass ein technischer Defekt in der Tunnelsicherungstechnik der Auslöser gewesen sei. Daraufhin sei der Tunnel selbsttätig gesperrt worden. Techniker behoben daraufhin die Störung.

Der Rheinufertunnel ist eine zentrale Verkehrsachse in Düsseldorf. Die Nord-Süd-Verbindung beginnt in der Altstadt und endet in Unterbilk. Am Freitagnachmittag bildeten rund um die Tunneleinfahrten Staus. jaw