Verfahren wird angehalten, aber nicht abgebrochen.

Düsseldorf. Jetzt ist auch die städtische Bautochter IDR mit im Boot: Montag wurde der Aufsichtsrat darüber informiert, dass das Land Interesse am IDR-Grundstück neben dem Rheinturm hat. Wie die WZ berichtete, hatte das Unternehmen die Fläche, auf dem sich zurzeit ein Parkplatz befindet, zum Verkauf ausgeschrieben. Zuletzt waren noch vier potenzielle Investoren im Verfahren, die dort einen oder auch zwei Wohntürme planen. Inzwischen hat auch das Land als Nachbar Interesse angemeldet, an dieser Stelle könnte eine Erweiterung des Parlamentsgebäudes entstehen – oder vielleicht auch die neue Staatskanzlei.

Stadt und Land haben einen so genannten „Letter of intent“ unterschrieben. Demnach würde das besagte Grundstück ans Land gehen – im Tausch für ein ehemaliges Mannesmann-Gebäude an der Rheinuferpromenade. Nun soll durch Experten aus dem Finanzministerium der Wert beider Grundstücke ermittelt werden.

Dass sich Stadt und Land einigen werden, ist durchaus nicht sicher. Denn ob der ehemalige Mannesmann-Bau tatsächlich gleich viel wert ist, muss sich noch zeigen. Deshalb wird die IDR das Verkaufsverfahren vorerst anhalten – aber noch nicht abbrechen. RS