Düsseldorf. Einmal im Lotto gewinnen, davon träumt jeder Tipper weltweit. Bei einer Frau aus der Nähe von Düsseldorf hat das am Mittwoch geklappt. Die glückliche Gewinner tippte alle sechs Zahlen richtig und auch die Zusatzzahl stimmte.

Damit ist sie jetzt um knapp 30 Millionen Euro reicher. Das kann einen schon mal etwas aus der Fassung bringen. So gibt die Lotto-Spielerin dann auch zu "Ich hatte Puls". Überrascht war sie allerdings nicht. Wie sie WestLotto erzählte, war sie sich schon bei der Tippabgabe sicher zu gewinnen. „Schon als ich den Spielschein in der Annahmestelle abgegeben habe, war ich mir sicher, dass ich gewinne“.

Was die frisch gebackene Multi-Millionärin mit dem Geld machen will, weiß sie noch nicht. Das will sie sich jetzt in Ruhe überlegen. fred