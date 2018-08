Die Rheinbahn startet das Abo drei Tage, nach dem der neue Fahrplan in Kraft getreten ist – und mit ihm einige Angebote, mit denen die Rheinbahn hofft, den Nahverkehr attraktiver zu machen. Das soll insbesondere durch die Metro-Busse und mehr Fahrzeuge in den Abendstunden gelingen.

Die Stadt will das Projekt noch erweitern, so dass auch Pendler eine günstigere Monatskarte kaufen können. Sie hat deshalb einen Antrag in Berlin gestellt, um für drei weitere Jahre Gelder zur Verbesserung der Luft zu erhalten. Vergleichbare Zuschüsse hat zum Beispiel die Stadt Bonn erhalten. Die Entscheidung über den Antrag wird fürs Frühjahr erwartet, das erweiterte Diesel-Abo-Projekt wäre dann ab Sommer 2019 möglich.

Die Idee soll der Stadt helfen, einen Luftreinhalteplan aufzustellen, der nicht wie seine Vorgänger vor Gericht scheitert. Die Kommune stellt rund 200 000 Euro für das Diesel-Abo zur Verfügung. Damit gleicht sie die Mindereinnahmen der Rheinbahn aus. Diese muss für die besonderen Tickets dieselben Summen wie bisher an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr zahlen, weil die Inhaber des Diesel-Abos zum Beispiel innerhalb der Stadt mit der S-Bahn fahren.

Zur Auswahl stehen dann vier Monatskarten: das Ticket 1000 und das Ticket 2000 in den Varianten Vollzeit und „ab 9 Uhr“. Das ist jeweils für die Preisstufe A3 möglich, also ausschließlich für Fahrten im Düsseldorfer Stadtgebiet. Der Rabatt von 50 Prozent bedeutet, dass die Diesel-Verschrotter 24,78 bis 37,65 Euro statt 49,55 bis 75,30 Euro bezahlen. Das Diesel-Abo läuft ein Jahr. Wer vorher kündigt, muss entsprechend die Differenz zur normalen Monatskarte nachzahlen.

Düsseldorf. Das Zauberwort lautet Außerbetriebsetzung. Wer eine solche nachweist, kann ab 1. September in Düsseldorf Bus und Bahn zum halben Preis fahren. Die Rheinbahn startet eine Aktion, bei der Menschen, die einen Diesel stilllegen, eine vergünstigte Monatskarte erhalten. Bis zu 500 ehemalige Dieselbesitzer können von der Idee profitieren – Fortsetzung und Ausdehnung möglich.

Die Rheinbahn will zum Umstieg vom Diesel-Auto auf die Bahn animieren.

Die Metrobusse werden an einem großen M zu erkennen sein. Die drei Linien bilden einen Ring um die Innenstadt, jede Station ist eine Umsteige-Haltestelle. Die Abstände zwischen zwei Stationen sind deutlich größer als bei normalen Bus-Linien. Deshalb kommen die Fahrzeuge schneller voran, deshalb gibt es auch kein Kurzstrecken-Ticket für diese Linien. Damit es an den Haltestellen schnell geht, dürfen die Fahrgäste an allen vier Türen, nicht nur beim Fahrer einsteigen. Zudem gibt es einen Ticket-Automaten im Bus (ebenso wie Wlan und Klimaanlagen). Die Metro-Busse werden immer montags bis freitags von 6 bis 21, samstags von 8 bis 21 Uhr im 20-Minuten-Takt fahren. Die Linie M1 ist zwischen Freiligrathplatz, Gerresheim und Benrath unterwegs, die M2 zwischen Heerdt, Heinrichstraße und Burgmüllerstraße und die M3 zwischen Seestern, der Universität und Reisholz.

Mit mehr Fahrzeugen in den Abendstunden will die Rheinbahn auf veränderte Lebensgewohnheiten reagieren. Auf den Linien U72, U73, U75, U77, U78 und U79 fahren die Züge wochentags dann wie tagsüber, das heißt in der Regel im Zehn-Minuten-Takt, die U77 weiter alle 20 Minuten, die U79 im Zehn-Minuten-Takt zwischen Wittlaer und Hauptbahnhof. Die U75 wird außerdem montags bis donnerstags sowie sonntags bis Mitternacht alle 20 Minuten unterwegs sein.