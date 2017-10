Die ausgemusterten Metalltafeln sind am Sonntag für 20 Euro zu haben.

Die Rheinbahn verkauft am Sonntag, 15. Oktober, in Bilk „Am Steinberg“ ihre Haltestellenschilder – natürlich jene, die ausgemustert und längst durch die neuen Varianten ersetzt wurden. Seit dem Start des neuen Netzes wurden nach und nach die alten Haltestellenschilder ausgetauscht. Diese Schilder bietet die Rheinbahn ab 11 Uhr zu einem Stückpreis von 20 Euro an.

Auch wenn ein erster Schwung Schilder bereits 2016 einen neuen Besitzer fand, sind noch viele interessante Namen dabei. Wer es auf „seine“ persönliche Haltestelle abgesehen hat, sollte also möglichst früh da sein. Das Ganze geschieht im Rahmen der 25-Jahr-Feier des Vereins „Linie D“ am Sonntag, 15. Oktober, von 11 bis 17 Uhr, auf dem historischen Straßenbahn-Betriebshof „Am Steinberg“.

Zusammen mit der „Linie D“ präsentiert das Verkehrsunternehmen dort auch einen großen Teil seiner Straßenbahn-Oldies in den imposanten Hallen des Betriebshofes. Die ältesten Exemplare stammen aus der Zeit vor dem Krieg und wurden noch aus Holz gebaut. Die 1908 erbauten, lichtdurchfluteten Hallen des Betriebshofs mit ihren Spitzbögen stehen seit 1996 teilweise auch unter Denkmalschutz.

Für die stilechte Anreise pendeln auf der Strecke ab „Heinrichstraße“ über „Schadowstraße U“ bis „Am Steinberg“ sechs Oldie-Straßenbahnen der Baujahre 1948 bis 1966. Ab Heinrichstraße fahren die Bahnen von 10.48 bis 12.48 Uhr alle 20 Minuten, sowie von 13.03 bis 16.03 Uhr alle 15 Minuten. Die letzte Fahrt ab „Am Steinberg“ startet um 17.13 Uhr.