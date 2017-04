Die Fahrzeuge der Rheinbahn sind begehrte Werbeflächen. Ein Rheinbahn-Mitarbeiter soll in diesem Geschäft auf beiden Seiten mitgemischt haben. Jetzt steht er wegen Untreue vor Gericht.

Düsseldorf. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Düsseldorfer Rheinbahn steht von diesem Mittwochvormittag an wegen des Verdachts der Untreue vor Gericht. Der Angeklagte soll Rheinbahn-Aufträge in Höhe von 1,2 Millionen Euro an ein Unternehmen vergeben haben, das er selbst geführt und seiner Ehefrau gehört haben soll. Die Firma war jahrelang mit dem Bekleben von Werbefolien auf den Straßenbahnen des kommunalen Nahverkehrsunternehmens beauftragt.

Der Prozess findet am Landgericht Düsseldorf statt. (dpa)