Düsseldorf. Die Rheinbahn in Düsseldorf verteilt mittlerweile selbst Knöllchen an Falschparker auf und an den Gleisen. Gut eine Woche nach Start des Projekts haben die Mitarbeiter bereits mehr als 20 Autofahrern ein Ticket verpasst.

„Wir hoffen, dass vor allem das Parken in der zweiten Reihe aufhört“, sagte ein Rheinbahn-Sprecher. Denn immer wieder parkten Autos so dicht an den Schienen, dass Straßenbahnen „nur in Millimeterarbeit“ vorwärts kämen. Das neue Vorgehen solle dazu beitragen, dass Autofahrer, die Busse und Bahnen behindern, häufiger zur Verantwortung gezogen würden. dpa