Rheinbahn erneuert Anfang Februar die Gleise auf der Kaiserswerther Straße

Düsseldorf. Die Rheinbahn erneuert auf der Kaiserswerther Straße 220 Meter Gleise und zwei Weichen. Von Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, bis Montag, 6. Februar, 4 Uhr, wird der Abschnitt zwischen den Haltestellen „Victoriaplatz/Klever Straße“ und „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“ für Bahnen gesperrt. Davon betroffen sind die Linien U78 und U79:



Die Linie U78 endet, vom Hauptbahnhof kommend, bereits an der Haltestelle „Victoriaplatz/Klever Straße“. Von dort bis „Esprit arena/Messe Nord“ fahren Busse statt Bahnen. Die Linie U79 wird unterbrochen: Vom Hauptbahnhof kommend, enden die Bahnen an der Haltestelle „Victoriaplatz/Klever Straße“. Von dort aus fahren Ersatzbusse bis zur Haltestelle „Messe Ost/Stockumer Kirchstraße“. Ab hier fahren die Bahnen wieder den regulären Linienweg in Richtung Duisburg.



Die Ersatzbusse halten in der Regel in Höhe der Stadtbahn-Stationen am rechten Rand der Fahrbahn. In Richtung Freiligrathplatz müssen jedoch einige Haltestellen verlegt werden: die Haltestellen „Golzheimer Platz“ und „Theodor-Heuss- Brücke“ auf die Uerdinger Straße in Höhe der Hausnummer 44. Die Haltestelle „Golzheimer Platz“ auf die Cecilienallee in Höhe des Golzheimer Platzes. Die Haltestelle „Kennedydamm“ auf die Cecilienallee in Höhe der Hausnummer 14.



Sperrung für die Autofahrer

Die Kaiserswerther Straße wird zwischen den Hausnummern 130 bis 132 und 196 bis 220 für den Autoverkehr gesperrt. Eine komplette Durchfahrt über die Kaiserswerther Straße ist somit nicht möglich. Die Rheinbahn bittet die Autofahrer, den Bereich großräumig zu umfahren. Umleitungen sind ausgeschildert.