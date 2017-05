Nach Wartungsarbeiten war eine Hebebühne manövrierunfähig auf der Fahrbahn liegen geblieben.

Düsseldorf. Mitten im Berufsverkehr ist am Dienstagmorgen der Rheinallee-Tunnel gesperrt gewesen. Der Grund: Eine Hebebühne war bei nächtlichen Wartungsarbeiten im Tunnel mit einem Defekt liegen geblieben. Der Rückstau auf der A52 Mönchengladbach in Richtung Düsseldorf war am Morgen zehn Kilometer lang. Zwischen Schiefbahn und Anschluss A52/B7 brauchten Pendler mehr als eine Stunde länger. Gegen 8 Uhr konnte der Tunnel wieder frei gegeben werden. Planmäßig hätte er um 6 Uhr für den Verkehr wieder geöffnet werden sollen.

Hintergrund der nächtlichen Sperrung sind turnusmäßige Wartungsarbeiten an der Tunnelbetriebstechnik. Um die Sperrzeiten optimal auszunutzen werden zusätzlich Betonsanierungsarbeiten, Kanalreinigungsarbeiten, Bauwerksprüfungen, Höhenmessungen sowie Feuerwehrübungen an Absperreinrichtungen durchgeführt, teilte die Stadt Düsseldorf am Freitag mit. Dienstagabend wird der Rheinallee-Tunnel erneut für die Sanierung von 22 bis 6 Uhr gesperrt. Red/ull