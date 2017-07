Düsseldorf. Eine Katze hielt in Pempelfort am Dienstagabend die Feuerwehr auf Trab. Das Tier hatte sich in eine Regenrinne verlaufen. Die Feuerwehr eilte nach dem Anruf eines besorgten Bürgers zur Hilfe. Doch so schnell wollte sich das Tier dann doch nicht retten lassen.

Zuerst versuchten die Einsatzkräfte die Katze mit einer Drehleiter aus der Regenrinne herauszuholen. Das Tier flüchtete aber immer wieder vor den Helfern.

Um sich selber bei der Rettungsaktion nicht zu gefährden wurden dann die Höhenretter der Feuerwache Münsterstr. hinzugezogen, teilte die Feuerwehr mit.

Als der Katze dann, in schwindelnder Höhe, der Fluchtweg versperrt wurde, ließ sie sich auch ohne Gegenwehr endlich retten. Anschließend konnte sie dem glücklichen Herrchen übergeben werden und alle Beteiligten waren mit dem guten Ausgang sehr zufrieden.