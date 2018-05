Anna Bartz hat mit der Organisation „Jugend rettet“ Flüchtende vor der libyschen Küste vor dem Ertrinken bewahrt.

Eigentlich will Anna Bartz wieder in See stechen. Wenn sie nicht gerade den Arm verletzt hätte, wäre sie jetzt wahrscheinlich auf der „Sea-Eye“ zwischen Libyen und Italien. Das Schiff ihrer Organisation „Jugend rettet“, die „Iuventa“ liegt irgendwo in einem Hafen in Italien und rostet vor sich hin. Beschlagnahmt. So muss sie eben anders etwas für die Sache tun, die ihr am Herzen liegt. Am Freitag hielt sie daher einen Vortrag über die Arbeit der zivilen Seenotretter vor der libyschen Küste.

Im Oktober 2015 wurde der Verein „Jugend rettet“, dessen Mitglieder derzeit alle zwischen 20 und 35 Jahren alt sind, gegründet. Auslöser waren wiederkehrende Berichte über Menschen, die bei ihrer Flucht im Mittelmeer ertrinken. Die Gründer wollten selbst aktiv werden. Im Mai 2016 kaufte der Verein über Spenden finanziert einen ehemaligen Schiffstrawler und baute ihn um. Im Juli 2016 konnte die „Iuventa“ erstmals in See stechen.

Anna Bartz war fast von Anfang an dabei. Auch sie wollte etwas unternehmen. Erstmal arbeitete sie als Botschafterin. Versuchte öffentliche Aufmerksamkeit für die Arbeit von „Jugend rettet“ zu schaffen. Doch in der Anfangsphase der „Iuventa“ wurde dann auch sie direkt aktiv, plante mit einem Kollegen die medizinische Versorgung und war auch beim Ausbau des Schiffes mit dabei.

Und auch bei einigen Missionen ist sie schon mitgefahren. Beim Vortrag erklärt sie, wie ein typischer Einsatz abläuft. Alles beginnt mit der Info von der Seenotleitstelle in Italien oder von anderen Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die hier im Einsatz sind, dass ein oder mehrere Boote gesichtet wurden. Wer am nächsten dran ist, kümmert sich. Mit Schnellbooten fährt eine kleine Gruppe nah an das zu rettende Boot heran.

Nach der Rettung der Passagiere werden Schlepper-Boote zerstört

„How many are you? How many kids, how many women, how many pregnant, injured?“. Die Retter fragen zuerst ab, wer sich auf dem Boot befindet. Wie viele Menschen insgesamt? Sind Kinder dabei, schwangere Frauen, Verletzte? Dann werden Rettungswesten ausgeteilt. „Einige haben schon welche an, das kostet einen Aufpreis bei den Schleppern. Das sind aber keine besonders guten Westen. Geht das Boot unter, ziehen die einen im Zweifelsfall in die Tiefe“, berichtet Anna Bartz

Passagiere, die besonders eilig versorgt werden müssen, nehmen die Ersthelfer mit aufs Schnellboot. Dann wird – wenn es der Seegang erlaubt – das Boot mit zum Rettungsschiff geschleppt. Etwa 220 Personen haben an Deck der 33 Meter langen „Iuventa“ Platz. Hier geht es dann an die medizinische Versorgung.